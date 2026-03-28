Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Цепляемся за каждый шанс». Люзенков — о 0-3 в серии с «Металлургом»
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3, 0-3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Пресс, Толчинский) – 17:22 (5x4)     1:1 Андреофф (Пьянов, Кошелев) – 20:50 (5x5)     1:2 Барак (Хабаров, Минулин) – 31:07 (5x5)     1:3 Толчинский (Пресс, Ткачёв) – 59:03 (en)    

— Хорошая и боевая игра. Не получилось нам забить второй гол, хотя были моменты при счёте 1:1 и в концовке, но уже там ребята рисковали. А так, они молодцы — бьются, стараются, цепляемся за каждый шанс.

— В выездных матчах складывалось впечатление, что вы идейно не могли найти рецепт, как играть против «Магнитки». После сегодняшнего матча у вас это понимание родилось?
— После двух игр мы анализировали и не могли понять, почему практически всё у нас разладилось. Мы растеряли эмоции, после чемпионата ребята где-то выдохнули, что сделали большое дело. По глазам видно было, что чего-то не хватает. Сегодня они вышли как умеют, как могут. Где-то мастерства меньше, но сегодня я за них горд, упрекнуть команду не в чем. Думаю, что следующая игра будет боевая. Не знаю, как она сложится, но постараемся серию ещё вернуть, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

