«Цепляемся за каждый шанс». Люзенков — о 0-3 в серии с «Металлургом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3, 0-3) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

— Хорошая и боевая игра. Не получилось нам забить второй гол, хотя были моменты при счёте 1:1 и в концовке, но уже там ребята рисковали. А так, они молодцы — бьются, стараются, цепляемся за каждый шанс.

— В выездных матчах складывалось впечатление, что вы идейно не могли найти рецепт, как играть против «Магнитки». После сегодняшнего матча у вас это понимание родилось?

— После двух игр мы анализировали и не могли понять, почему практически всё у нас разладилось. Мы растеряли эмоции, после чемпионата ребята где-то выдохнули, что сделали большое дело. По глазам видно было, что чего-то не хватает. Сегодня они вышли как умеют, как могут. Где-то мастерства меньше, но сегодня я за них горд, упрекнуть команду не в чем. Думаю, что следующая игра будет боевая. Не знаю, как она сложится, но постараемся серию ещё вернуть, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.