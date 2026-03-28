«У меня бы тоже колпак слетел». Люзенков — о пятиминутном удалении Широкова

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о пятиминутном удалении капитана команды Сергея Широкова в конце третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (1:3, 0-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Пресс, Толчинский) – 17:22 (5x4)     1:1 Андреофф (Пьянов, Кошелев) – 20:50 (5x5)     1:2 Барак (Хабаров, Минулин) – 31:07 (5x5)     1:3 Толчинский (Пресс, Ткачёв) – 59:03 (en)    

— Прокомментируйте пятиминутное удаление Широкова в конце матча.
— Не буду комментировать, потому что там был чуть-чуть до этого момент. У меня бы тоже колпак слетел от этого. Серёга молодец, он заводил команду, лавку, а в последний момент чуть-чуть перегрелся, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На последней минуте встречи у правого борта Широков жёстко атаковал Руслана Исхакова и плечом угодил ему в голову. Арбитры просмотрели момент на предмет наложения большого штрафа капитану «Сибири» и дали ему пять минут за атаку в область головы и шеи.

