«У меня бы тоже колпак слетел». Люзенков — о пятиминутном удалении Широкова

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о пятиминутном удалении капитана команды Сергея Широкова в конце третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (1:3, 0-3).
— Прокомментируйте пятиминутное удаление Широкова в конце матча.
— Не буду комментировать, потому что там был чуть-чуть до этого момент. У меня бы тоже колпак слетел от этого. Серёга молодец, он заводил команду, лавку, а в последний момент чуть-чуть перегрелся, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
На последней минуте встречи у правого борта Широков жёстко атаковал Руслана Исхакова и плечом угодил ему в голову. Арбитры просмотрели момент на предмет наложения большого штрафа капитану «Сибири» и дали ему пять минут за атаку в область головы и шеи.
- 28 марта 2026
