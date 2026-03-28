«Голова закипела, не смогли отыграться». Гришин — о поражении «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Нижнекамский клуб уступает в серии со счётом 1-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Профака (Попугаев, Сериков) – 42:22 (5x4)     1:1 Рашевский (Волков, Прохоркин) – 51:15 (5x4)     1:2 Рашевский (Лажуа, Маклауд) – 55:02 (5x5)    

«Добились преимущества в счёте в начале третьего периода, но затем, не знаю, концентрация, или голова кипит, но допустили нарушение численного состава. Мы перед каждой игрой настраиваем ребят, что одно из самых сильных качеств соперника — большинство. Всё равно дали им возможность, нарвались, пропустили, а потом допустили ещё одну ошибку при выходе из зоны и уже не смогли отыграться. Голова закипела, вместо того, чтобы отыгрываться, два раза удалились», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

