«Голова закипела, не смогли отыграться». Гришин — о поражении «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Нижнекамский клуб уступает в серии со счётом 1-2.

«Добились преимущества в счёте в начале третьего периода, но затем, не знаю, концентрация, или голова кипит, но допустили нарушение численного состава. Мы перед каждой игрой настраиваем ребят, что одно из самых сильных качеств соперника — большинство. Всё равно дали им возможность, нарвались, пропустили, а потом допустили ещё одну ошибку при выходе из зоны и уже не смогли отыграться. Голова закипела, вместо того, чтобы отыгрываться, два раза удалились», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.