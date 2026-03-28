Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

«Зачем толкать в спину, когда можно это не делать?» Гришин — об удалениях «Нефтехимика»

«Зачем толкать в спину, когда можно это не делать?» Гришин — об удалениях «Нефтехимика»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об удалениях своей команды в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1:2, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Профака (Попугаев, Сериков) – 42:22 (5x4)     1:1 Рашевский (Волков, Прохоркин) – 51:15 (5x4)     1:2 Рашевский (Лажуа, Маклауд) – 55:02 (5x5)    

«Все эти удаления — самая обыкновенная концентрация, ответственность. Зачем толкать в спину, когда можно этого не делать? Не бывает хороших удалений, но бывают глупые. Толчок в спину — это глупое удаление, игрок в борт смотрит, нет никакого смысла его трогать. Наверное, ребята чересчур погружены в игру, хочется что-то сделать поагрессивнее, эмоции преобладают над разумом. Не думаю, что при домашних трибунах перегорели ребята, обычный матч.

У нас ни перед кем нет состояния, что кто-то сильнее нас. У нас и в регулярке было много побед над соперниками, которые вроде бы сильнее нас. Сегодня хотелось больше атаковать, но «Авангард» не позволял, играют две команды. Много факторов влияют. Ничего особенно не меняли в течение сезона», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

