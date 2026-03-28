«Зачем толкать в спину, когда можно это не делать?» Гришин — об удалениях «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об удалениях своей команды в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1:2, 1-2).

«Все эти удаления — самая обыкновенная концентрация, ответственность. Зачем толкать в спину, когда можно этого не делать? Не бывает хороших удалений, но бывают глупые. Толчок в спину — это глупое удаление, игрок в борт смотрит, нет никакого смысла его трогать. Наверное, ребята чересчур погружены в игру, хочется что-то сделать поагрессивнее, эмоции преобладают над разумом. Не думаю, что при домашних трибунах перегорели ребята, обычный матч.

У нас ни перед кем нет состояния, что кто-то сильнее нас. У нас и в регулярке было много побед над соперниками, которые вроде бы сильнее нас. Сегодня хотелось больше атаковать, но «Авангард» не позволял, играют две команды. Много факторов влияют. Ничего особенно не меняли в течение сезона», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.