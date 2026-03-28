Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Двукратный обладатель Кубка Стэнли: Кучеров во многом сделал себя сам

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов рассказал, каким был форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во время игры за армейцев. Нападающий выступал за московский клуб с 2011 по 2012 год и набрал 6 (1+5) очков в 27 матчах.

«Когда я его впервые увидел, подумал, что растёт настоящий игрок. Уже тогда было видно, что у него есть особое понимание хоккея. Они с Никитой Гусевым выделялись среди сверстников по мышлению, технике, по тому, как читали игру.

Он уже тогда отличался пониманием игры и видением площадки. Невероятно трудолюбивый и очень талантливый. Они с Гусевым всегда играли в одной тройке и заметно выделялись среди ребят своего возраста. Иногда складывалось ощущение, что вдвоём могут обыграть всю команду. И у Кучерова с юности была чёткая цель — стать лучшим.

Никогда не видел его равнодушным на льду. Такие выводы могут делать только люди, которые его плохо знают. Когда понимаешь, какой он человек, какой у него характер, даже мыслей таких не возникает. Никита никогда не любил проигрывать, не хотел уступать и всегда бился до конца. Было видно, что очень хочет играть в НХЛ и готов для этого работать. Он во многом сделал себя сам. И то, что сегодня Кучеров входит в число лучших игроков современности — уже факт», — приводит слова Немчинова Sports.ru.

