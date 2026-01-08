Спартак – Локомотив, результат матча 28 марта 2026 года, счет 3:4 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» победил «Спартак» в овертайме и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ
Сегодня, 28 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:51 (5x5)     1:1 Гутик (Филин, Рубцов) – 06:16 (5x5)     1:2 А. Радулов (Мисюль, Иванов) – 10:04 (5x5)     2:2 Порядин (Вишневский, Морозов) – 32:31 (5x5)     2:3 Фрейз (А. Радулов, Паник) – 46:33 (5x4)     3:3 Морозов – 58:29 (5x5)     3:4 Каюмов (Рафиков, Шалунов) – 65:43 (5x5)    

На первой минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил первую шайбу. На седьмой минуте форвард «Спартака» Даниил Гутик сравнял счёт. На 11-й минуте нападающий Александр Радулов вывел ярославцев вперёд. На 33-й минуте форвард красно-белых Павел Порядин восстановил равенство в счёте.

На 47-й минуте нападающий Байрон Фрейз вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард хозяев Иван Морозов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется

