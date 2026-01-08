«Локомотив» победил «Спартак» в овертайме и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 28 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославского клуба.

На первой минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил первую шайбу. На седьмой минуте форвард «Спартака» Даниил Гутик сравнял счёт. На 11-й минуте нападающий Александр Радулов вывел ярославцев вперёд. На 33-й минуте форвард красно-белых Павел Порядин восстановил равенство в счёте.

На 47-й минуте нападающий Байрон Фрейз вывел гостей вперёд. На 59-й минуте форвард хозяев Иван Морозов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется