«Динамо» Минск в третий раз обыграло московское «Динамо» в серии Кубка Гагарина

Сегодня, 28 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу белорусского клуба.

На 19-й минуте нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук забил первый гол. На 49-й минуте защитник московского «Динамо» Артём Сергеев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий минчан Сэм Энас.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется