Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо М – Динамо Мн, результат матча 28 марта 2026 года, счет 1:2 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Динамо» Минск в третий раз обыграло московское «Динамо» в серии Кубка Гагарина
Комментарии

Сегодня, 28 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу белорусского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Улле, Фукале) – 18:21 (5x5)     1:1 Сергеев (Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев) – 48:07 (5x5)     1:2 Энас (Пинчук, Лимож) – 63:14 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук забил первый гол. На 49-й минуте защитник московского «Динамо» Артём Сергеев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий минчан Сэм Энас.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android