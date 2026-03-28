На матче «Спартака» установили новый рекорд посещаемости игр сезона КХЛ в Москве

На третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 между московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом» установлен новый рекорд посещаемости игр текущего сезона Континентальной хоккейной лиги в Москве. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Мегаспорт», на момент написания новости счёт 3:3. Игра была переведена в овертайм.

«11 888 зрителей! Максимальная поддержка «Спартака» в плей-офф, и это новый рекорд посещаемости как на матчах сезона в Москве, так и на играх «Спартака» в «Мегаспорте»! Спасибо вам, болельщики, к победе все вместе!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.