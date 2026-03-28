На матче «Спартака» установили новый рекорд посещаемости игр сезона КХЛ в Москве
На третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 между московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом» установлен новый рекорд посещаемости игр текущего сезона Континентальной хоккейной лиги в Москве. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Мегаспорт», на момент написания новости счёт 3:3. Игра была переведена в овертайм.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:51 (5x5) 1:1 Гутик (Филин, Рубцов) – 06:16 (5x5) 1:2 А. Радулов (Мисюль, Иванов) – 10:04 (5x5) 2:2 Порядин (Вишневский, Морозов) – 32:31 (5x5) 2:3 Фрейз (А. Радулов, Паник) – 46:33 (5x4) 3:3 Морозов – 58:29 (5x5) 3:4 Каюмов (Рафиков, Шалунов) – 65:43 (5x5)
«11 888 зрителей! Максимальная поддержка «Спартака» в плей-офф, и это новый рекорд посещаемости как на матчах сезона в Москве, так и на играх «Спартака» в «Мегаспорте»! Спасибо вам, болельщики, к победе все вместе!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.
Материалы по теме
