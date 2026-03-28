Никита Кучеров пропустит матч «Тампы» с «Оттавой» из-за болезни
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба «молний» в социальной сети Х. Встреча пройдёт сегодня, 28 марта.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
0 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Клевен, Ткачук) – 00:18 0:2 Спенс (Казинс, Зуб) – 04:25
32-летний форвард в 67 играх нынешнего сезона набрал 121 (40+81) очко. Россиянин делит первое место в списке лучших бомбардиров с канадским форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.
Кучеров выступает за «Тампу» с сезона-2013/2014. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли. Никита трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.
