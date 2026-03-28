Главная Хоккей Новости

«Даллас» вывел Рантанена из списка травмированных

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Напомним, 29-летний форвард получил травму нижней части тела в матче за сборную Финляндии с Канадой (2:3) на Олимпиаде-2026 и пропустил игру за бронзовые медали с командой Словакии (6:1).

Рантанен на Олимпийских играх провёл пять матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. В НХЛ на его счету 69 (20+49) очков после 54 встреч. Всего он провёл 706 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, в которых отметился 314 заброшенными шайбами и 460 результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
«Даллас Старз» стал второй командой, квалифицировавшейся в плей-офф НХЛ
