Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов прокомментировал третью подряд победу над московским «Динамо» в плей-офф КХЛ

Квартальнов прокомментировал третью подряд победу над московским «Динамо» в плей-офф КХЛ
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Белорусский клуб ведёт в серии со счётом 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Улле, Фукале) – 18:21 (5x5)     1:1 Сергеев (Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев) – 48:07 (5x5)     1:2 Энас (Пинчук, Лимож) – 63:14 (5x5)    

– Ну, терпеливая игра в нашем исполнении. В общем-то, мы ждали шанса — и забили.

– Если говорить о первом периоде и старте игры, показалось, что ваша команда уступала в скоростях и по движению в сравнении с минскими матчами. В чём была причина?
– Причина простая — «Динамо» здорово играло. Мы отошли и держали бокс. Как бы понимали, какая будет игра.

– То есть изначально понимали, что будете играть вторым номером?
– Ну, вы скажите так, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android