Квартальнов прокомментировал третью подряд победу над московским «Динамо» в плей-офф КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Белорусский клуб ведёт в серии со счётом 3-0.

– Ну, терпеливая игра в нашем исполнении. В общем-то, мы ждали шанса — и забили.

– Если говорить о первом периоде и старте игры, показалось, что ваша команда уступала в скоростях и по движению в сравнении с минскими матчами. В чём была причина?

– Причина простая — «Динамо» здорово играло. Мы отошли и держали бокс. Как бы понимали, какая будет игра.

– То есть изначально понимали, что будете играть вторым номером?

– Ну, вы скажите так, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.