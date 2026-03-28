Показать ещё Все новости
Квартальнов — о повреждении у лидера: он у нас честный парень, не валяется и не показывает

Квартальнов — о повреждении у лидера: он у нас честный парень, не валяется и не показывает
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с московским «Динамо» (2:1 ОТ, 3-0) высказался о состоянии нападающего команды Егора Борикова и защитника Николя Мелоша.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Улле, Фукале) – 18:21 (5x5)     1:1 Сергеев (Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев) – 48:07 (5x5)     1:2 Энас (Пинчук, Лимож) – 63:14 (5x5)    

– Со второго периода на льду не появлялся Егор Бориков. Что с ним и когда мы его увидим?
– Увидите. Не знаю, в следующей игре или дальше. Посмотрим. Немного получил травму. Егор у нас выхлестнулся в первых двух играх. Там нет ничего серьёзного.

– По Николя Мелошу могло показаться, что там что-то страшное, а он вышел и доиграл. Всё нормально с ним?
– Я с ним поговорил. Там, знаете, какой момент, вот если в нерв попадают… Там шайба или какой-то удар. В нерв. Там боль такая. Он у нас честный парень, который не валяется и не показывает. Там чисто была острая боль. Доктор всё сделал, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Квартальнов прокомментировал третью подряд победу над московским «Динамо» в плей-офф КХЛ
