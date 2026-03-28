Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Стоп, стоп, ребят, ну прекратите». Квартальнов — на вопрос о невозвращении серии в Минск

«Стоп, стоп, ребят, ну прекратите». Квартальнов — на вопрос о невозвращении серии в Минск
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после третьей победы над московским «Динамо» (2:1 ОТ, 3-0) в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 ответил на вопрос о невозвращении серии в Минск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Улле, Фукале) – 18:21 (5x5)     1:1 Сергеев (Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев) – 48:07 (5x5)     1:2 Энас (Пинчук, Лимож) – 63:14 (5x5)    

– Сегодня на игре было много болельщиков минского «Динамо», они будут и на следующей игре. Сделаете всё, чтобы серия не возвращалась в Минск?
– Стоп, стоп, ребят, ну прекратите, давайте. У нас идёт плей-офф. Здесь каждая игра — это новое сражение.

– И тем не менее ведёте в серии 3-0, не будет ли эйфории у игроков?
– Ну мы об этом точно не думаем. Там хорошая команда, играем. Как уже сказал ваш коллега, они сегодня здорово начали и доминировали. Мы это всё понимали. Там играют хорошие исполнители. Нам пришлось непросто. Понятно, что не буду никого выделять, но мы хорошо сражались в обороне. Мы точно очень серьёзно относимся к этим моментам, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Квартальнов — о повреждении у лидера: он у нас честный парень, не валяется и не показывает
