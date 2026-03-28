«Стоп, стоп, ребят, ну прекратите». Квартальнов — на вопрос о невозвращении серии в Минск

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после третьей победы над московским «Динамо» (2:1 ОТ, 3-0) в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 ответил на вопрос о невозвращении серии в Минск.

– Сегодня на игре было много болельщиков минского «Динамо», они будут и на следующей игре. Сделаете всё, чтобы серия не возвращалась в Минск?

– Стоп, стоп, ребят, ну прекратите, давайте. У нас идёт плей-офф. Здесь каждая игра — это новое сражение.

– И тем не менее ведёте в серии 3-0, не будет ли эйфории у игроков?

– Ну мы об этом точно не думаем. Там хорошая команда, играем. Как уже сказал ваш коллега, они сегодня здорово начали и доминировали. Мы это всё понимали. Там играют хорошие исполнители. Нам пришлось непросто. Понятно, что не буду никого выделять, но мы хорошо сражались в обороне. Мы точно очень серьёзно относимся к этим моментам, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.