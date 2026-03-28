Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Показать ещё Все новости
«Голы даются тяжело. Нас наказывают за ошибку». Козлов — о 0-3 в серии с минским «Динамо»

«Голы даются тяжело. Нас наказывают за ошибку». Козлов — о 0-3 в серии с минским «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал третье поражение от минского «Динамо» (1:2 ОТ, 0-3) в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Улле, Фукале) – 18:21 (5x5)     1:1 Сергеев (Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев) – 48:07 (5x5)     1:2 Энас (Пинчук, Лимож) – 63:14 (5x5)    

– Я скажу, что очень тяжело даются голы. За три игры мы забили по одному голу. Соперник хорошо обороняется. И, к сожалению, за эти три игры мы не смогли ни разу повести по счёту. Отыгрываться – это всегда тяжело. Сегодня отыгрались, забив хороший гол. Но в овертайме допустили ошибку, за которую соперник нас наказал. У нас ещё одна домашняя игра, поэтому постараемся порадовать болельщиков. У нас нет другого пути – будем идти от игры к игре.

– Сегодня большую часть игры превосходили соперника по давлению и скоростям, но не смогли открыть счёт и пропустили гол после грубейшей ошибки. Почему не удаётся преобразовать давление в голы?
– Давление не получается, когда мы неправильно забрасываем шайбу. [Зак] Фукале очень хорошо играет клюшкой, сегодня говорил, что как только мы забрасываем шайбу в угол, тогда получается забрать её и создаём какие-то моменты. По крайней мере, мы играем в зоне атаки.

Как только заброс идёт, который Фукале останавливает, во-первых, защитники у них сразу открываются по бокам – и мы не можем зацепиться. Наши нападающие просто бегут, можно сказать, в пустоту. Сегодня первый гол так и пропустили. Фукале отдал защитнику, а тот отдал Пинчуку — и он вышел. Нас наказывают за ошибку. Если мы ошибаемся, сегодня получили два гола, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

