«Это мои игроки. Я их всегда буду защищать». Козлов — об игре Гусева в плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражение от минского «Динамо» (1:2 ОТ) оценил игру нападающего команды Никиты Гусева в текущей серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

– Многие говорят, что Никита Гусев выглядит невнятно в этой серии. Всё-таки как с этим бороться?

– Вы знаете, я не буду комментировать какие-то слухи или то, что кто-то говорит. Это мои игроки. Я их всегда буду защищать. Если мне нужно, выскажу ему один на один. Это моя работа, как улучшить его игру, если это будет нужно.

– Сегодня нанесли много бросков в створ ворот, Фукале играл классно, но при этом давал отскоки. Почему не удаётся дорабатывать моменты на пятаке — почти нет добиваний?

– Очень много их защитники ещё и блокировали — они стоят на линии броска. Когда-то есть, когда-то нет, в зависимости от того, какая тройка играет. Да, нам бы хотелось больше агрессии на ворота. Но у них хорошо обороняются, очень низко спускаются, поэтому мы просим поднимать наверх и доводить шайбу до вратаря. К сожалению, это не всегда получается.

– Единственный гол в матче забили после того, как Сикьюра классно атаковал Мелоша. Разгорелись эмоции, игра зажглась, в остальном же смотрелось, словно матч регулярного чемпионата. Не кажется ли вам, что слишком мало стычек и эмоций для серии плей-офф?

– Думаю, что в первом и втором матчах стычки были. Наверное, это вот так вам бросилось в глаза. Хорошо, что он применил такой приём. Когда-то это нужно делать, чтобы забить гол, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.