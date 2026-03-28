Вячеслав Козлов ответил, может ли «Динамо» отыграться с 0-3 в серии плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от минского «Динамо» (1:2 ОТ) ответил, могут ли бело-голубые отыграться с 0-3 в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Улле, Фукале) – 18:21 (5x5)     1:1 Сергеев (Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев) – 48:07 (5x5)     1:2 Энас (Пинчук, Лимож) – 63:14 (5x5)    

– Ходят разговоры, что этому «Динамо» не хватает глубины или даже качества в составе. Как вы считаете, есть ли запас прочности у этого состава, и можно ли на нём перевернуть всю серию?
– Мы будем стараться это сделать. Есть опытные ребята. Будем идти от игры к игре. Ещё раз повторюсь, что следующая игра самая важная. У нас нет иного шанса, кроме как побеждать. Серию не всегда легко закончить, и перевернуть её тоже нелегко.

– Есть ощущение, что в завершающей стадии атак не хватает решительных действий. Это нервозность мешает?
– Да нет. Думаю, что иногда можно выжимать лучшее из момента, но вы же понимаете, что там соперник тоже непростой. Они и нас разбирают, и мало удалений. Идёт вязкая игра, не дают много места, сразу накрывают, поэтому приходится играть через верх. В сегодняшнем матче было меньше возможностей, чем даже во второй игре в Минске, но надо вытаскивать и как-то найти этот бросок. Были неплохие моменты, но сопернику повезло больше, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

