«Вегас» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 5:30 мск

В ночь на 29 марта продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Парадайсе (США) состоится встреча между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Ти-Мобайл Арена» начнётся в 5:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали «столичные» со счётом 3:2.

«Вегас» провёл 73 встречи, в которых набрал 79 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 81 очком после 73 матчей находится на 12-й строчке Восточной конференции.