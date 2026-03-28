Форвард «Северстали» Ильин: мечтаю сыграть с Малкиным в одном звене, он мой кумир детства

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин заявил, что мечтает сыграть в одном звене с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

– С кем вы хотели бы встретиться на одном льду?

– Всегда хочется проверить себя в противостояниях с сильнейшими игроками. Всё-таки наблюдать за ними по телевизору — это одно, а играть самому — совсем другое. Может, они только со стороны кажутся настолько крутыми.

Хотел бы сыграть против Макдэвида, Кросби, Маккиннона, Макара и других мастеров. Такие матчи показывают настоящий уровень. Ещё было бы очень круто выйти на лёд с такими звездами, как Капризов, Кучеров или Овечкин. Да даже просто посидеть с ними в одной раздевалке уже здорово.

Ещё я мечтаю сыграть в одном звене с Евгением Малкиным, потому что он мой кумир детства, — приводит слова Ильина официальный сайт КХЛ.