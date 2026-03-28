Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Северстали» Ильин: мечтаю сыграть с Малкиным в одном звене, он мой кумир детства

Комментарии

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин заявил, что мечтает сыграть в одном звене с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

– С кем вы хотели бы встретиться на одном льду?
– Всегда хочется проверить себя в противостояниях с сильнейшими игроками. Всё-таки наблюдать за ними по телевизору — это одно, а играть самому — совсем другое. Может, они только со стороны кажутся настолько крутыми.

Хотел бы сыграть против Макдэвида, Кросби, Маккиннона, Макара и других мастеров. Такие матчи показывают настоящий уровень. Ещё было бы очень круто выйти на лёд с такими звездами, как Капризов, Кучеров или Овечкин. Да даже просто посидеть с ними в одной раздевалке уже здорово.

Ещё я мечтаю сыграть в одном звене с Евгением Малкиным, потому что он мой кумир детства, — приводит слова Ильина официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
Спортивный директор «Металлурга»: Малкина всегда ждём, он нам поможет, наши двери открыты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android