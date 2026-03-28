Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Флориды» Ткачук забил эффектный гол в ворота «Айлендерс», просунув шайбу между ног

Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук забил эффектный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 5:2 в пользу «островитян».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Джонс) – 08:06     0:2 Ткачук – 14:03     1:2 Гэткомб (Пелеч, Мейфилд) – 25:28     2:2 Шенн (Ритчи, Шефер) – 32:09     3:2 Хольмстрём (Шефер, Шенн) – 34:52 (pp)     4:2 Хейнеман (Ли, Шенн) – 37:00     5:2 Сизикас (Суси, Гэткомб) – 37:57    

На 14-й минуте встречи Ткачук воспользовался ошибкой хоккеистов «Айлендерс» и перехватил шайбу, просунув её между ног и отправив в ворота российского голкипера Ильи Сорокина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, первый гол «пантер» также забил Ткачук. Он открыл счёт на девятой минуте матча.

На данный момент «Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 73 очками после 71 игры. «Айлендерс» располагается на восьмой строчке на Востоке с 87 очками в 73 матчах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android