Игрок «Флориды» Ткачук забил эффектный гол в ворота «Айлендерс», просунув шайбу между ног

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук забил эффектный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 5:2 в пользу «островитян».

На 14-й минуте встречи Ткачук воспользовался ошибкой хоккеистов «Айлендерс» и перехватил шайбу, просунув её между ног и отправив в ворота российского голкипера Ильи Сорокина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, первый гол «пантер» также забил Ткачук. Он открыл счёт на девятой минуте матча.

На данный момент «Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 73 очками после 71 игры. «Айлендерс» располагается на восьмой строчке на Востоке с 87 очками в 73 матчах.