Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фанаты «Спартака» обращались к Панику, Ковальчук следил из VIP. Фото победы «Локомотива»

Комментарии

28 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3 ОТ. Счёт в серии стал 2-1 в пользу действующего чемпиона КХЛ.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт был открыт уже на первой минуте — отличился нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. На седьмой минуте форвард «Спартака» Даниил Гутик забросил ответную шайбу. В основное время «Локомотив» ещё дважды выходил вперёд — авторами шайб были Александр Радулов и Байрон Фрейз. А «Спартак» усилиями Павла Порядина и Ивана Морозова сравнивал счёт. Победную шайбу на шестой минуте овертайма забросил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android