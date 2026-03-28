Фанаты «Спартака» обращались к Панику, Ковальчук следил из VIP. Фото победы «Локомотива»

28 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3 ОТ. Счёт в серии стал 2-1 в пользу действующего чемпиона КХЛ.

Счёт был открыт уже на первой минуте — отличился нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. На седьмой минуте форвард «Спартака» Даниил Гутик забросил ответную шайбу. В основное время «Локомотив» ещё дважды выходил вперёд — авторами шайб были Александр Радулов и Байрон Фрейз. А «Спартак» усилиями Павла Порядина и Ивана Морозова сравнивал счёт. Победную шайбу на шестой минуте овертайма забросил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.