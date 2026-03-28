Хартли — о победе «Локомотива» над «Спартаком»: мы не могли проигрывать второй раз подряд
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 ОТ) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Ярославский клуб ведёт в серии со счётом 2-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:51 (5x5)     1:1 Гутик (Филин, Рубцов) – 06:16 (5x5)     1:2 А. Радулов (Мисюль, Иванов) – 10:04 (5x5)     2:2 Порядин (Вишневский, Морозов) – 32:31 (5x5)     2:3 Фрейз (А. Радулов, Паник) – 46:33 (5x4)     3:3 Морозов – 58:29 (5x5)     3:4 Каюмов (Рафиков, Шалунов) – 65:43 (5x5)    

«Тяжёлые два матча с овертаймами, мы не могли проигрывать второй подряд, особенно в овертайме. Это особенный психологический нюанс. Если выигрываешь или проигрываешь, уверенность может пойти в ту или иную сторону. Спартаковцы сегодня во втором периоде сделали то же самое, что мы делали с ними до этого.

Я очень уважаю «Спартак». В него пришли Гутик и Георгиев, сейчас это не та команда, что начинала сезон. Я разбирал их игры последний месяц, поэтому понимал, что будет очень тяжёлая серия. Не знаю, как вы смотрите на эту команду, но отношусь к ней с большим уважением», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

