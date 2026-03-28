Хартли — о победе «Локомотива» над «Спартаком»: мы не могли проигрывать второй раз подряд

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 ОТ) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Ярославский клуб ведёт в серии со счётом 2-1.
«Тяжёлые два матча с овертаймами, мы не могли проигрывать второй подряд, особенно в овертайме. Это особенный психологический нюанс. Если выигрываешь или проигрываешь, уверенность может пойти в ту или иную сторону. Спартаковцы сегодня во втором периоде сделали то же самое, что мы делали с ними до этого.
Я очень уважаю «Спартак». В него пришли Гутик и Георгиев, сейчас это не та команда, что начинала сезон. Я разбирал их игры последний месяц, поэтому понимал, что будет очень тяжёлая серия. Не знаю, как вы смотрите на эту команду, но отношусь к ней с большим уважением», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.
- 28 марта 2026
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:20
-
22:02
-
22:00
-
21:48
-
21:34
-
21:08
-
21:02
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:38
-
20:26
-
20:08
-
19:48
-
19:41
-
19:30
-
18:32
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:44
-
17:40
-
17:23
-
17:02
-
16:58
-
16:50
-
16:44
-
16:28
-
16:12