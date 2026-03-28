Главный тренер «Спартака» Жамнов прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Локомотива» (3:4 ОТ, 1-2) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Я просил нападающих, чтобы они играли более активно и агрессивно в зоне атаки. Соперники хорошо обучены. Но если у нас не будет угрозы, то не будет голов. Ребята сами видят, что можно играть против этой команды. Первый и второй голы — наши ошибки. Игроки иногда теряются в простых ситуациях. Все мы люди, все подвержены ошибкам. Думаю, ребята сделают правильные выводы.

Проблемы с раскатами в большинстве, думаю, идут от того, что игроки начинают придумывать то, что не нужно. Завтра на этом сделаем акцент. У «Локомотива» стиль — набрасывать на ворота. Наши ребята не должны пускать соперников на пятак.

По состоянию Кина завтра будет понятно, пройдёт обследование. Ясно, что он не мог доиграть матч. Сейчас 50 на 50 — примет ли он участие в следующем матче. Холодилину нужна была передышка, посмотрим, какое у него будет состояние. По Биро посмотрим завтра. Не могу сказать, когда он выйдет. Мы смотрим за ребятами, которые играют в «Химике». Но пока будем задействовать ту обойму, которая есть. Делать большую ротацию в плей-офф я не буду», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.