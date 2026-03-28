Главный тренер «Спартака» Жамнов прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Локомотива» (3:4 ОТ, 1-2) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:51 (5x5)     1:1 Гутик (Филин, Рубцов) – 06:16 (5x5)     1:2 А. Радулов (Мисюль, Иванов) – 10:04 (5x5)     2:2 Порядин (Вишневский, Морозов) – 32:31 (5x5)     2:3 Фрейз (А. Радулов, Паник) – 46:33 (5x4)     3:3 Морозов – 58:29 (5x5)     3:4 Каюмов (Рафиков, Шалунов) – 65:43 (5x5)    

«Я просил нападающих, чтобы они играли более активно и агрессивно в зоне атаки. Соперники хорошо обучены. Но если у нас не будет угрозы, то не будет голов. Ребята сами видят, что можно играть против этой команды. Первый и второй голы — наши ошибки. Игроки иногда теряются в простых ситуациях. Все мы люди, все подвержены ошибкам. Думаю, ребята сделают правильные выводы.

Проблемы с раскатами в большинстве, думаю, идут от того, что игроки начинают придумывать то, что не нужно. Завтра на этом сделаем акцент. У «Локомотива» стиль — набрасывать на ворота. Наши ребята не должны пускать соперников на пятак.

По состоянию Кина завтра будет понятно, пройдёт обследование. Ясно, что он не мог доиграть матч. Сейчас 50 на 50 — примет ли он участие в следующем матче. Холодилину нужна была передышка, посмотрим, какое у него будет состояние. По Биро посмотрим завтра. Не могу сказать, когда он выйдет. Мы смотрим за ребятами, которые играют в «Химике». Но пока будем задействовать ту обойму, которая есть. Делать большую ротацию в плей-офф я не буду», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Спартак» не сдаётся! Снова утащил «Локомотив» в овертайм, но чемпион КХЛ победил
«Спартак» не сдаётся! Снова утащил «Локомотив» в овертайм, но чемпион КХЛ победил
