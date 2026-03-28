«Айлендерс» одержали уверенную победу над «Флоридой», отыгравшись с 0:2

Сегодня, 28 марта, в Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Марк Гэткомб, Брэйден Шенн, Симон Хольмстрём, Эмиль Хейнеман и Кейси Сизикас. За «Флориду» обе шайбы забросил Мэттью Ткачук.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 17 сейвов. Вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 35 бросков. Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов очков не набрал.

Российские хоккеисты «островитян» Семён Варламов и Александр Романов не играют из-за травм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.