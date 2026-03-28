Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс – Флорида Пантерз, результат матча 28 марта 2026 года, счет 5:2, НХЛ 2025/2026

«Айлендерс» одержали уверенную победу над «Флоридой», отыгравшись с 0:2
Комментарии

Сегодня, 28 марта, в Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Джонс) – 08:06     0:2 Ткачук – 14:03     1:2 Гэткомб (Пелеч, Мейфилд) – 25:28     2:2 Шенн (Ритчи, Шефер) – 32:09     3:2 Хольмстрём (Шефер, Шенн) – 34:52 (pp)     4:2 Хейнеман (Ли, Шенн) – 37:00     5:2 Сизикас (Суси, Гэткомб) – 37:57    

В составе победителей отличились Марк Гэткомб, Брэйден Шенн, Симон Хольмстрём, Эмиль Хейнеман и Кейси Сизикас. За «Флориду» обе шайбы забросил Мэттью Ткачук.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 17 сейвов. Вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 35 бросков. Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов очков не набрал.

Российские хоккеисты «островитян» Семён Варламов и Александр Романов не играют из-за травм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android