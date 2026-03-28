Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тампа-Бэй Лайтнинг – Оттава Сенаторз, результат матча 28 марта 2026 года, счет 4:2, НХЛ 2025/2026

«Тампа» без Кучерова обыграла «Оттаву», Василевский сделал 26 сейвов
Сегодня, 28 марта, в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Козенс (Клевен, Ткачук) – 00:18     0:2 Спенс (Казинс, Зуб) – 04:25     1:2 Хагель (Д'Астус, Лиллеберг) – 23:37     2:2 Д'Астус (Гурд, Гиргенсонс) – 25:14     3:2 Лиллеберг (Хагель, Гонсалвес) – 48:51     4:2 Гюнцель (Перри, Лиллеберг) – 57:48    

В составе «Тампы» отлились Брэндон Хагель, Шарль-Эдуар Д'Астус, Эмиль Лиллеберг и Джейк Гюнцель. За «Оттаву» заброшенными шайбами отметились Дилан Козенс и Джордан Спенс.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров пропустил эту встречу из-за болезни. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 26 сейвов. Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб записал на свой счёт результативную передачу.

