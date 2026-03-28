«Тампа» без Кучерова обыграла «Оттаву», Василевский сделал 26 сейвов

Сегодня, 28 марта, в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе «Тампы» отлились Брэндон Хагель, Шарль-Эдуар Д'Астус, Эмиль Лиллеберг и Джейк Гюнцель. За «Оттаву» заброшенными шайбами отметились Дилан Козенс и Джордан Спенс.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров пропустил эту встречу из-за болезни. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 26 сейвов. Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб записал на свой счёт результативную передачу.