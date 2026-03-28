Форвард «Локомотива» Иванов: Радулов всё так же заряжает команду

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов заявил, что форвард Александр Радулов по-прежнему заряжает партнёров своей энергетикой и активно общается с командой в раздевалке. Ранее ярославский клуб выиграл у «Спартака» в овертайме третьего матча серии плей-офф КХЛ со счётом 4:3 и повёл в серии — 2-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 00:51 (5x5)     1:1 Гутик (Филин, Рубцов) – 06:16 (5x5)     1:2 А. Радулов (Мисюль, Иванов) – 10:04 (5x5)     2:2 Порядин (Вишневский, Морозов) – 32:31 (5x5)     2:3 Фрейз (А. Радулов, Паник) – 46:33 (5x4)     3:3 Морозов – 58:29 (5x5)     3:4 Каюмов (Рафиков, Шалунов) – 65:43 (5x5)    

«Всё точно так же — он так же заряжает команду, так же в раздевалке разговаривает. Перед овертаймом он сказал, что всё может случиться, мы должны забыть об этом, нужно выходить в овертайме и каждому думать о своей смене.

Думаю, где-то недорабатываем, можем это поправить к следующим играм. Надо было после поражения в овертайме сделать свои выводы, и мы забрали игру», — приводит слова Иванова ТАСС.

