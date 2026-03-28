Форвард «Локомотива» Иванов: Радулов всё так же заряжает команду

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов заявил, что форвард Александр Радулов по-прежнему заряжает партнёров своей энергетикой и активно общается с командой в раздевалке. Ранее ярославский клуб выиграл у «Спартака» в овертайме третьего матча серии плей-офф КХЛ со счётом 4:3 и повёл в серии — 2-1.

«Всё точно так же — он так же заряжает команду, так же в раздевалке разговаривает. Перед овертаймом он сказал, что всё может случиться, мы должны забыть об этом, нужно выходить в овертайме и каждому думать о своей смене.

Думаю, где-то недорабатываем, можем это поправить к следующим играм. Надо было после поражения в овертайме сделать свои выводы, и мы забрали игру», — приводит слова Иванова ТАСС.