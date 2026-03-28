Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 28 марта 2026 года

Сегодня, 28 марта, состоялись четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 28 марта 2026 года:

«Барс» — «Югра» — 0:3;

«Рубин» — «Рязань-ВДВ» — 2:1;

«Молот» — «Горняк-УГМК» — 1:2 ОТ;

«Ижсталь» — «Химик» — 2:5.

Пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. ЦСК ВВС (Самара) — 2-1.

2. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 15. «Барс» (Казань) — 3-0.

3. «Нефтяник» (Альметьевск) — 14. «Дизель» (Пенза) — 2-1.

4. «Химик» (Воскресенск) — 13. «Ижсталь» (Ижевск) — 2-1.

5. «Магнитка» (Магнитогорск) — 12. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3-0.

6. «Рязань-ВДВ» (Рязань) — 11. «Рубин» (Тюмень) — 2-1.

7. «Омские Крылья» (Омск) — 10. «Челмет» (Челябинск) — 0-2.

8. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 9. «Молот» (Пермь) — 3-0.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.