Сегодня, 28 марта, состоялись три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2026 года:
МХК «Динамо» СПб – «Тайфун» — 5:2;
«Динамо-Шинник» – «Крылья Советов» — 2:3 ОТ;
Академия Михайлова – Академия СКА — 5:2.
Серии плей-ин Западной конференции
«Тайфун» — «Динамо» СПб — 0-2;
«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 1-1;
Академия СКА — Академия Михайлова — 0-2.
Серии плей-ин Восточной конференции
«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 1-0;
«Ладья» — «Чайка» — 0-1;
«Локо-76» — «Белые Медведи» — 0-1.
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.