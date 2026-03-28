Результаты матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2026 года

Сегодня, 28 марта, состоялись три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

МХК «Динамо» СПб – «Тайфун» — 5:2;

«Динамо-Шинник» – «Крылья Советов» — 2:3 ОТ;

Академия Михайлова – Академия СКА — 5:2.

Серии плей-ин Западной конференции

«Тайфун» — «Динамо» СПб — 0-2;

«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 1-1;

Академия СКА — Академия Михайлова — 0-2.

Серии плей-ин Восточной конференции

«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 1-0;

«Ладья» — «Чайка» — 0-1;

«Локо-76» — «Белые Медведи» — 0-1.

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.