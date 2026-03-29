Четыре очка Макдэвида и Подколзина помогли «Эдмонтону» прервать серию побед «Анахайма»

В ночь с 28 на 29 марта на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Отметим, это третья победа подряд для канадского коллектива и первое поражение «уток» после серии из четырёх выигрышей.
В составе хозяев сегодня забивали Коннор Макдэвид (1+2), Джек Рословик, Мэтт Савуа и Зак Хайман. Российский форвард канадской команды Василий Подколзин завершил встречу с результативной передачей. У гостей шайбы забросили Беккетт Сеннеке и Каттер Готье.
«Эдмонтон» занимает пятое место Западной конференции НХЛ с 83 очками. «Анахайм» остался на четвёртой строчке — в его активе 86 очков.
- 29 марта 2026
