Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс, результат матча 29 марта 2026, счёт 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Четыре очка Макдэвида и Подколзина помогли «Эдмонтону» прервать серию побед «Анахайма»
В ночь с 28 на 29 марта на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Отметим, это третья победа подряд для канадского коллектива и первое поражение «уток» после серии из четырёх выигрышей.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Макдэвид (Джонс, Бушар) – 27:36     2:0 Рословик (Хайман, Бушар) – 44:59     3:0 Савуа (Подколзин, Макдэвид) – 46:10     3:1 Сеннеке (Карлсон, Лакомб) – 46:53     3:2 Готье (Вьель, Карлсон) – 49:41     4:2 Хайман (Макдэвид, Мёрфи) – 59:43    

В составе хозяев сегодня забивали Коннор Макдэвид (1+2), Джек Рословик, Мэтт Савуа и Зак Хайман. Российский форвард канадской команды Василий Подколзин завершил встречу с результативной передачей. У гостей шайбы забросили Беккетт Сеннеке и Каттер Готье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» занимает пятое место Западной конференции НХЛ с 83 очками. «Анахайм» остался на четвёртой строчке — в его активе 86 очков.

