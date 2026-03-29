«Впервые такое вижу». Овечкин – о действиях игроков «Вашингтона» в матче с «Ютой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, как игроки клуба поддержали Брэндона Дьюхейма по ходу матча с «Юта Маммот» после драки с Брэндоном Таневым.

После драки скамейка «Вашингтона» практически полностью опустела: хоккеисты выстроились у штрафного бокса, образовав своего рода «коридор», чтобы выразить Дьюхейму уважение и поддержку перед возобновлением игры.

«Впервые такое вижу. Но это показывает, насколько мы сплочённы, и это был важный момент для нас», — приводит слова Овечкина официальный сайт столичного клуба.

Напомни, сам матч завершился победу «Вашингтона» со счётом 7:4, а Овечкин в этой встрече оформил хет-трик.