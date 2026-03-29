«Впервые такое вижу». Овечкин – о действиях игроков «Вашингтона» в матче с «Ютой»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, как игроки клуба поддержали Брэндона Дьюхейма по ходу матча с «Юта Маммот» после драки с Брэндоном Таневым.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07 1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp) 2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59 3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp) 3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01 3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28 3:4 Бовиллье (Хатсон, Макмайкл) – 42:43 (pp) 3:5 Сандин (Бовиллье) – 46:02 4:5 Уигар (Келлер, Керфут) – 48:06 4:6 Мирошниченко (Чикран) – 49:54 4:7 Овечкин (Строум) – 59:54
После драки скамейка «Вашингтона» практически полностью опустела: хоккеисты выстроились у штрафного бокса, образовав своего рода «коридор», чтобы выразить Дьюхейму уважение и поддержку перед возобновлением игры.
«Впервые такое вижу. Но это показывает, насколько мы сплочённы, и это был важный момент для нас», — приводит слова Овечкина официальный сайт столичного клуба.
Напомни, сам матч завершился победу «Вашингтона» со счётом 7:4, а Овечкин в этой встрече оформил хет-трик.
