Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Бостоном»

В ночь с 28 на 29 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе «Бостона» забивали Эндрю Пик, Павел Заха (дубль), Виктор Арвидссон (1+1) и Элиас Линдхольм (дубль). Российские игроки хозяев Марат Хуснутдинов и Никита Задоров очков в матче не набрали. У гостей отличились голами Матс Цуккарелло (1+1), Райан Хартман (1+1) и российский нападающий Кирилл Капризов. Российские форварды Яков Тренин и Владимир Тарасенко завершили встречу с показателем полезности «-1».
В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 30 марта, а «Миннесота» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 3 апреля.
- 29 марта 2026
