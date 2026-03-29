Бостон Брюинз — Миннесота Уайлд, результат матча 29 марта 2026, счёт 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Бостоном»
Комментарии

В ночь с 28 на 29 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пик (Пастрняк, Минтен) – 01:01     2:0 Заха (Арвидссон, Миттельштадт) – 14:00     3:0 Арвидссон (Пастрняк, Линдхольм) – 30:27     3:1 Капризов (Хартман, Фэйбер) – 34:46     4:1 Линдхольм (Райхель, Линдхольм) – 43:48     4:2 Цуккарелло (Хьюз, Густавссон) – 47:57 (pp)     4:3 Хартман (Хьюз, Цуккарелло) – 53:44     5:3 Заха (Миттельштадт) – 56:50     6:3 Линдхольм (Миттельштадт) – 59:26    

В составе «Бостона» забивали Эндрю Пик, Павел Заха (дубль), Виктор Арвидссон (1+1) и Элиас Линдхольм (дубль). Российские игроки хозяев Марат Хуснутдинов и Никита Задоров очков в матче не набрали. У гостей отличились голами Матс Цуккарелло (1+1), Райан Хартман (1+1) и российский нападающий Кирилл Капризов. Российские форварды Яков Тренин и Владимир Тарасенко завершили встречу с показателем полезности «-1».

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» 30 марта, а «Миннесота» дома сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 3 апреля.

