Гол Дадонова не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Каролиной»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Мерсер, Хишир) – 17:06 1:1 Элерс (Никишин, Холл) – 30:10 (pp) 2:1 Блейк (Холл, Гостисбер) – 33:48 3:1 Стаал (Элерс, Мартинук) – 35:13 4:1 Гостисбер – 55:25 5:1 Джарвис (Уокер, Ахо) – 57:40 (sh) 5:2 Дадонов (Ковачевич, Диллон) – 59:36
В составе победителей забивали Николай Элерс, Джексон Блейк, Джордан Стаал, Шейн Гостисбер и Сет Джарвис. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей. Форвард Андрей Свечников не набрал очков в этом матче.
За «Нью-Джерси» отличился Тимо Майер и российский нападающий Евгений Дадонов. Форвард Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Каролина» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».
Комментарии
- 29 марта 2026
-
02:47
-
02:40
-
02:39
-
02:19
-
02:09
-
00:00
- 28 марта 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:36
-
23:14
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:20
-
22:02
-
22:00
-
21:48
-
21:34
-
21:08
-
21:02
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:38
-
20:26
-
20:08
-
19:48
-
19:41
-
19:30
-
18:32
-
18:16
-
18:12
-
18:06
-
18:02
-
17:55