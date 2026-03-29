Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 29 марта 2026, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Дадонова не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Каролиной»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Мерсер, Хишир) – 17:06     1:1 Элерс (Никишин, Холл) – 30:10 (pp)     2:1 Блейк (Холл, Гостисбер) – 33:48     3:1 Стаал (Элерс, Мартинук) – 35:13     4:1 Гостисбер – 55:25     5:1 Джарвис (Уокер, Ахо) – 57:40 (sh)     5:2 Дадонов (Ковачевич, Диллон) – 59:36    

В составе победителей забивали Николай Элерс, Джексон Блейк, Джордан Стаал, Шейн Гостисбер и Сет Джарвис. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей. Форвард Андрей Свечников не набрал очков в этом матче.

За «Нью-Джерси» отличился Тимо Майер и российский нападающий Евгений Дадонов. Форвард Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android