Гол Дадонова не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Каролиной»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Николай Элерс, Джексон Блейк, Джордан Стаал, Шейн Гостисбер и Сет Джарвис. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей. Форвард Андрей Свечников не набрал очков в этом матче.

За «Нью-Джерси» отличился Тимо Майер и российский нападающий Евгений Дадонов. Форвард Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».