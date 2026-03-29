«Питтсбург» проиграл «Далласу» в матче с девятью голами
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Даллас Старз
Даллас
1:0 Манта (Карлссон, Ракелль) – 02:12 (pp) 1:1 Грицковян (Блэквелл, Бенн) – 22:10 2:1 Карлссон (Уозерспун) – 22:58 2:2 Робертсон (Рантанен, Дюшейн) – 27:12 (pp) 2:3 Рантанен (Хейсканен) – 30:12 (pp) 2:4 Биксель (Бурк, Бек) – 31:38 3:4 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 48:54 3:5 Бурк (Майерс) – 56:52 3:6 Бурк (Бенн, Линделль) – 58:50
За «Питтсбург» отличились Энтони Манта, Эрик Карлссон и Ноэль Аччари. Российский нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями.
В составе «Далласа» забивали Джастин Грицковян, Джейсон Робертсон, Микко Рантанен, Лиан Биксель и Маврик Бурк (дважды).
В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Даллас» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Матчи пройдут 31 и 30 марта соответственно.
Комментарии
