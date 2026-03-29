«Питтсбург» проиграл «Далласу» в матче с девятью голами

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

За «Питтсбург» отличились Энтони Манта, Эрик Карлссон и Ноэль Аччари. Российский нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями.

В составе «Далласа» забивали Джастин Грицковян, Джейсон Робертсон, Микко Рантанен, Лиан Биксель и Маврик Бурк (дважды).

В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Даллас» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Матчи пройдут 31 и 30 марта соответственно.