Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Даллас Старз, результат матча 29 марта 2026, счёт 3:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» проиграл «Далласу» в матче с девятью голами
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 6
Даллас Старз
Даллас
1:0 Манта (Карлссон, Ракелль) – 02:12 (pp)     1:1 Грицковян (Блэквелл, Бенн) – 22:10     2:1 Карлссон (Уозерспун) – 22:58     2:2 Робертсон (Рантанен, Дюшейн) – 27:12 (pp)     2:3 Рантанен (Хейсканен) – 30:12 (pp)     2:4 Биксель (Бурк, Бек) – 31:38     3:4 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 48:54     3:5 Бурк (Майерс) – 56:52     3:6 Бурк (Бенн, Линделль) – 58:50    

За «Питтсбург» отличились Энтони Манта, Эрик Карлссон и Ноэль Аччари. Российский нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями.

В составе «Далласа» забивали Джастин Грицковян, Джейсон Робертсон, Микко Рантанен, Лиан Биксель и Маврик Бурк (дважды).

В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Даллас» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Матчи пройдут 31 и 30 марта соответственно.

Материалы по теме
Нападающие «Питтсбурга» Малкин и Кросби пропустят матч с «Далласом» из‑за травм
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android