Главная Хоккей Новости

Только Кучеров и Маккиннон опережают Макдэвида по числу матчей в этом сезоне с 3+ очками

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:2) и улучшил своё положение в рейтинге игроков текущего сезона по числу матчей с тремя и более набранными очками.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Макдэвид (Джонс, Бушар) – 27:36     2:0 Рословик (Хайман, Бушар) – 44:59     3:0 Савуа (Подколзин, Макдэвид) – 46:10     3:1 Сеннеке (Карлсон, Лакомб) – 46:53     3:2 Готье (Вьель, Карлсон) – 49:41     4:2 Хайман (Макдэвид, Мёрфи) – 59:43    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид записал на свой счёт 15-й матч с 3+ очками в сезоне, сравнявшись по этому показателю с Маклином Селебрини (15). В данном рейтинге канадские форварды уступают лишь двоим хоккеистам НХЛ в нынешней регулярке, у которых по 18 подобных матчей: Никите Кучерову и Натану Маккиннону.

Всего в текущем сезоне на счету Макдэвида 124 (42+82) очка в 74 играх регулярки. Он возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, опережая Кучерова на три балла.

