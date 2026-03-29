Только Кучеров и Маккиннон опережают Макдэвида по числу матчей в этом сезоне с 3+ очками

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:2) и улучшил своё положение в рейтинге игроков текущего сезона по числу матчей с тремя и более набранными очками.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид записал на свой счёт 15-й матч с 3+ очками в сезоне, сравнявшись по этому показателю с Маклином Селебрини (15). В данном рейтинге канадские форварды уступают лишь двоим хоккеистам НХЛ в нынешней регулярке, у которых по 18 подобных матчей: Никите Кучерову и Натану Маккиннону.

Всего в текущем сезоне на счету Макдэвида 124 (42+82) очка в 74 играх регулярки. Он возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, опережая Кучерова на три балла.