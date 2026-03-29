Дубль Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Коламбус»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Матейчук (Фантилли) – 00:31 1:1 Чернышов (Смит) – 17:17 2:1 Силлинджер (Проворов) – 32:09 2:2 Селебрини – 40:57 (pp) 2:3 Чернышов (Смит, Селебрини) – 58:35
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Игорь Чернышов. Ещё один гол в свой актив записал Маклин Селебрини. Защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин не отметились результативными действиями.
За «Коламбус» забивали Дентон Матейчук и Коул Силлинджер. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Марченко и нападающий Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.
