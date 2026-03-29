Дубль Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Коламбус»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Игорь Чернышов. Ещё один гол в свой актив записал Маклин Селебрини. Защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин не отметились результативными действиями.

За «Коламбус» забивали Дентон Матейчук и Коул Силлинджер. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Форвард Кирилл Марченко и нападающий Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.