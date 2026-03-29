37-летний Дадонов забил первый гол в текущем сезоне НХЛ

37-летний российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов стал гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Каролиной Харрикейнз» (2:5).

Эпизод произошёл на 60-й минуте встречи при счёте 1:5. Дадонов подкараулил отскок от игрока соперников, подхватил шайбу, протащил её и бросил по воротам Брэндона Басси.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Евгений Дадонов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 20 встреч. Данный гол стал для его первым в нынешней кампании. Результативными передачами хоккеист не отметился.