Коннор Макдэвид обошёл Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Коннор Макдэвид обошёл Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид обошёл российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

В матче с «Анахайм Дакс» Макдэвид записал в свой актив 3 (1+2) очка. Таким образом, канадский нападающий записал в свой актив 124 очка в нынешнем сезоне, опередив Кучерова, на счету которого 121 очко. Теперь Макдэвид занимает первое место, а россиянин сместился на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Кучеров пропустил матч регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (4:2) из-за болезни.

Третью строчку в гонке бомбардиров занимает Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 117.

Материалы по теме
Только Кучеров и Маккиннон опережают Макдэвида по числу матчей в этом сезоне с 3+ очками
Комментарии
