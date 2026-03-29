Капризов вплотную приблизился к Кучерову в гонке российских снайперов сезона НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз (3:6) и улучшил своё положение в гонке российских снайперов НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Бушар) – 19:37 1:1 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 21:37 1:2 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 32:13 (pp) 1:3 Кучеров (Мозер) – 36:58 (sh) 2:3 Самански – 47:16 2:4 Кучеров (Хагель) – 55:32 2:5 Чирелли – 59:28 (sh)
Всего у Кирилла теперь 39 голов в 72 матчах. Этот результат помог ему вплотную приблизиться и по заброшенным шайбам среди соотечественников к нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову. У форварда «молний» 40 шайб в 67 играх.
На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 34 шайбы в 73 матчах.
