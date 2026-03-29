Капризов вплотную приблизился к Кучерову в гонке российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз (3:6) и улучшил своё положение в гонке российских снайперов НХЛ.

Всего у Кирилла теперь 39 голов в 72 матчах. Этот результат помог ему вплотную приблизиться и по заброшенным шайбам среди соотечественников к нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову. У форварда «молний» 40 шайб в 67 играх.

На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 34 шайбы в 73 матчах.

