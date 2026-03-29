Никита Задоров исполнил самый мощный бросок среди всех игроков НХЛ в нынешнем сезоне

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров исполнил бросок со скоростью 103,90 мили в час (165,7 км/ч) — это самый мощный бросок среди всех игроков в сезоне-2025/2026, превзошедший показатель 103,51 мили в час, установленный Тайлером Клевеном 31 января, сообщает официальный сайт лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пик (Пастрняк, Минтен) – 01:01     2:0 Заха (Арвидссон, Миттельштадт) – 14:00     3:0 Арвидссон (Пастрняк, Линдхольм) – 30:27     3:1 Капризов (Хартман, Фэйбер) – 34:46     4:1 Линдхольм (Райхель, Линдхольм) – 43:48     4:2 Цуккарелло (Хьюз, Густавссон) – 47:57 (pp)     4:3 Хартман (Хьюз, Цуккарелло) – 53:44     5:3 Заха (Миттельштадт) – 56:50     6:3 Линдхольм (Миттельштадт) – 59:26    

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 6:3. В этой встрече Задоров не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Задоров принял участие в 72 матчах, в которых записал в свой актив два гола и 18 результативных передач.

