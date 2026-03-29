Никита Задоров исполнил самый мощный бросок среди всех игроков НХЛ в нынешнем сезоне

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров исполнил бросок со скоростью 103,90 мили в час (165,7 км/ч) — это самый мощный бросок среди всех игроков в сезоне-2025/2026, превзошедший показатель 103,51 мили в час, установленный Тайлером Клевеном 31 января, сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 6:3. В этой встрече Задоров не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Задоров принял участие в 72 матчах, в которых записал в свой актив два гола и 18 результативных передач.