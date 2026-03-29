Лишь три хоккеиста обходят Макдэвида по числу очков в возрасте до 30 лет в истории НХЛ
Поделиться
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:2) и улучшил своё положение в рейтинге лучших бомбардиров среди игроков, которым не исполнилось 30 лет.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Макдэвид (Джонс, Бушар) – 27:36 2:0 Рословик (Хайман, Бушар) – 44:59 3:0 Савуа (Подколзин, Макдэвид) – 46:10 3:1 Сеннеке (Карлсон, Лакомб) – 46:53 3:2 Готье (Вьель, Карлсон) – 49:41 4:2 Хайман (Макдэвид, Мёрфи) – 59:43
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид довёл свои карьерные показатели до 403 голов и 803 передач (1 206 очков) в регулярном чемпионате до своего 30-летия. Канадский форвард до двух очков сократил отставание от занимающего третью строчку данного рейтинга Дэйла Хаверчука, у которого 1208 (449+759) баллов в НХЛ.
Уэйн Гретцки с 2072 (706+1366) очками и Марио Лемье, набравший 1211 (494+717) баллов, занимают первое и второе места в этом списке соответственно
Комментарии
- 29 марта 2026
-
04:05
-
03:59
-
03:51
-
03:46
-
03:41
-
03:01
-
02:59
-
02:47
-
02:40
-
02:39
-
02:09
-
00:00
- 28 марта 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:36
-
23:14
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:20
-
22:02
-
22:00
-
21:48
-
21:34
-
21:08
-
21:02
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:38
-
20:26
-
20:08
-
19:48
-
19:41
-
19:30