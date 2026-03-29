Лишь три хоккеиста обходят Макдэвида по числу очков в возрасте до 30 лет в истории НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:2) и улучшил своё положение в рейтинге лучших бомбардиров среди игроков, которым не исполнилось 30 лет.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид довёл свои карьерные показатели до 403 голов и 803 передач (1 206 очков) в регулярном чемпионате до своего 30-летия. Канадский форвард до двух очков сократил отставание от занимающего третью строчку данного рейтинга Дэйла Хаверчука, у которого 1208 (449+759) баллов в НХЛ.

Уэйн Гретцки с 2072 (706+1366) очками и Марио Лемье, набравший 1211 (494+717) баллов, занимают первое и второе места в этом списке соответственно