Селебрини повторил редчайшее достижение Кросби, Гретцки и ещё двух легенд НХЛ

Нападающий Маклин Селебрини стал одним из героев матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2. 19-летний форвард забил гол и сделал одну результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Селебрини стал пятым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 100 результативных передач за карьеру в подростковом возрасте, после Сидни Кросби (147), Уэйна Гретцки (144), Дейла Хаверчука (109) и Стива Айзермана (107).

Сейчас Селебрини идёт на четвёртой строчке в гонке бомбардиров текущего сезона, набрав 98 (36+62) очков.

