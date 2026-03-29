Селебрини повторил редчайшее достижение Кросби, Гретцки и ещё двух легенд НХЛ

Нападающий Маклин Селебрини стал одним из героев матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2. 19-летний форвард забил гол и сделал одну результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Матейчук (Фантилли) – 00:31     1:1 Чернышов (Смит) – 17:17     2:1 Силлинджер (Проворов) – 32:09     2:2 Селебрини – 40:57 (pp)     2:3 Чернышов (Смит, Селебрини) – 58:35    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Селебрини стал пятым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 100 результативных передач за карьеру в подростковом возрасте, после Сидни Кросби (147), Уэйна Гретцки (144), Дейла Хаверчука (109) и Стива Айзермана (107).

Сейчас Селебрини идёт на четвёртой строчке в гонке бомбардиров текущего сезона, набрав 98 (36+62) очков.

Материалы по теме
Лишь три хоккеиста обходят Макдэвида по числу очков в возрасте до 30 лет в истории НХЛ

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира:

