Колорадо Эвеланш — Виннипег Джетс, результат матча 29 марта 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Ничушкина не помог лидеру НХЛ «Колорадо» одолеть «Виннипег» и продлить серию побед
В ночь с 28 на 29 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Болл-Арена» (Денвер, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Моррисси, Лаури) – 03:51     1:1 Нельсон (Кадри, Макар) – 08:59 (pp)     1:2 Кёпке (Тэйвз, Саломонссон) – 22:14     2:2 Келли (Мэнсон, Ничушкин) – 38:05     2:3 Перфетти (Брайсон, Виларди) – 54:49     2:4 Коннор (Шайфли, Сэмберг) – 57:51    

В составе победителей голами отличились Габриэль Виларди (1+1), Коул Кёпке, Кайл Коннор и Коул Перфетти. У хозяев шайбы забросили Брок Нельсон и Паркер Келли. Лидер команды форвард Натан Маккиннон очков в матче не набрал. Россиянин Валерий Ничушкин завершил встречу с результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Колорадо» прервал серию из четырёх побед, а канадская команда сумела победить «Колорадо» после неудачи в домашнем матче двухдневной давности.

