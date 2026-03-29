Ассист Ничушкина не помог лидеру НХЛ «Колорадо» одолеть «Виннипег» и продлить серию побед

В ночь с 28 на 29 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Болл-Арена» (Денвер, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей голами отличились Габриэль Виларди (1+1), Коул Кёпке, Кайл Коннор и Коул Перфетти. У хозяев шайбы забросили Брок Нельсон и Паркер Келли. Лидер команды форвард Натан Маккиннон очков в матче не набрал. Россиянин Валерий Ничушкин завершил встречу с результативной передачей.
«Колорадо» прервал серию из четырёх побед, а канадская команда сумела победить «Колорадо» после неудачи в домашнем матче двухдневной давности.
- 29 марта 2026
