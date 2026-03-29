Гол и ассист Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» и продлить серию побед
Поделиться
В ночь с 28 на 29 марта мск на льду арены «Бриджстоун-Арена» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Демидов (Судзуки) – 11:34 0:2 Капанен (Ньюхук, Хатсон) – 23:12 0:3 Кофилд (Судзуки) – 34:45 0:4 Ньюхук (Демидов, Капанен) – 36:23 1:4 Л'Эрё (Уфко, Вуд) – 56:26
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на четвёртый гол своей команды и сам забросил первую шайбу. Форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков завершил встречу с показателем полезности «-1».
Единственную шайбу «Предаторз» забросил Закари Л'Эрё, а за «Монреаль», помимо Демидова, забивали Оливер Капанен, Коул Кофилд и Алекс Ньюхук.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 29 марта 2026
-
04:54
-
04:53
-
04:46
-
04:46
-
04:05
-
03:59
-
03:51
-
03:46
-
03:41
-
03:01
-
02:59
-
02:47
-
02:40
-
02:39
-
02:09
-
00:00
- 28 марта 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:36
-
23:14
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:20
-
22:02
-
22:00
-
21:48
-
21:34
-
21:08
-
21:02
-
20:56
-
20:48
-
20:44
-
20:38
-
20:26