Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Нэшвилл Предаторз — Монреаль Канадиенс, результат матча 29 марта 2026, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и ассист Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» и продлить серию побед
В ночь с 28 на 29 марта мск на льду арены «Бриджстоун-Арена» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Демидов (Судзуки) – 11:34     0:2 Капанен (Ньюхук, Хатсон) – 23:12     0:3 Кофилд (Судзуки) – 34:45     0:4 Ньюхук (Демидов, Капанен) – 36:23     1:4 Л'Эрё (Уфко, Вуд) – 56:26    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на четвёртый гол своей команды и сам забросил первую шайбу. Форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков завершил встречу с показателем полезности «-1».

Единственную шайбу «Предаторз» забросил Закари Л'Эрё, а за «Монреаль», помимо Демидова, забивали Оливер Капанен, Коул Кофилд и Алекс Ньюхук.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

