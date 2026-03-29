Гол и ассист Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» и продлить серию побед

В ночь с 28 на 29 марта мск на льду арены «Бриджстоун-Арена» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на четвёртый гол своей команды и сам забросил первую шайбу. Форвард «Нэшвилла» Фёдор Свечков завершил встречу с показателем полезности «-1».

Единственную шайбу «Предаторз» забросил Закари Л'Эрё, а за «Монреаль», помимо Демидова, забивали Оливер Капанен, Коул Кофилд и Алекс Ньюхук.

