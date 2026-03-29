Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Торонто»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Джимми Снаггеруд, Джастин Холл, Пиус Зутер, Дилан Холлоуэй и Филип Броберг. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форвард Алексей Торопченко не набрал очков в этой встрече.

Единственную шайбу в составе «Торонто» забросил Джейк Маккейб.

В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Торонто» встретится с «Анахайм Дакс».