Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Торонто»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Снаггеруд (Фаулер, Холлоуэй) – 25:21 2:0 Холл (Кайру, Бучневич) – 30:35 2:1 Маккейб (Джошуа, Квиллан) – 45:07 3:1 Зутер (Томас) – 46:46 (sh) 4:1 Холлоуэй (Кайру, Нейборс) – 49:10 5:1 Броберг (Нейборс, Томас) – 58:24 (pp)
В составе победителей забивали Джимми Снаггеруд, Джастин Холл, Пиус Зутер, Дилан Холлоуэй и Филип Броберг. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форвард Алексей Торопченко не набрал очков в этой встрече.
Единственную шайбу в составе «Торонто» забросил Джейк Маккейб.
В следующем матче регулярного чемпионата «Сент-Луис» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Торонто» встретится с «Анахайм Дакс».
