Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ после матчей Кучерова, Макдэвида и Маккиннона 27 марта 2026

Комментарии

Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ на утро 29 марта выглядит следующим образом.

Первое место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 124 очка. На втором месте находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 121 очко. Третью строчку в гонке бомбардиров занимает Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 117.

Напомним, в последнем матче с «Анахайм Дакс» (4:2) Макдэвид записал в свой актив 3 (1+2) очка. Кучеров, в свою очередь пропустил матч регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (4:2) из-за болезни.

Маккиннон в матче с «Виннипег Джетс» (2:4) не отметился результативными действиями.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android