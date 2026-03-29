Александр Овечкин обошёл Никласа Лидстрёма по числу проведённых игр в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1565-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в гостевой игре регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт первый период. Счёт — 0:0.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает теперь чистое 15-е место рейтинга. Благодаря участию в текущей встрече Овечкин обошёл легендарного шведского хоккеиста Никласа Лидстрёма (1564). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1569 встреч), который занимает 14-е место в данном рейтинге и так же, как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.