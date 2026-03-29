Лишь 3 игрока совершали больше ассистов, чем Демидов, среди новичков в истории «Монреаля»
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:1) улучшив своё положение в рейтинге самых результативных новичков в истории канадской команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Демидов (Судзуки) – 11:34 0:2 Капанен (Ньюхук, Хатсон) – 23:12 0:3 Кофилд (Судзуки) – 34:45 0:4 Ньюхук (Демидов, Капанен) – 36:23 1:4 Л'Эрё (Уфко, Вуд) – 56:26
Данная передача стала для Демидова 40-й в текущем сезоне регулярки. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, россиянин стал четвёртым новичком в истории «Канадиенс», отдавшим 40 голевых пасов за сезон. Он повторил достижение Лэйна Хатсона (60 — в сезоне-2024/2025), Криса Челиоса (55 — в сезоне-1984/1985) и Матса Наслунда (45 — в сезоне-1982/1983).
Всего в активе Демидова теперь 56 (16+40) очков в 72 матчах регулярки.
