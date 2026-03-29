Иван Демидов сравнялся с Сеннеке и Шефером, став лидером бомбардирской гонки новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:1), улучшив своё положение в гонке новичков престижнейшей североамериканской лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Демидов (Судзуки) – 11:34     0:2 Капанен (Ньюхук, Хатсон) – 23:12     0:3 Кофилд (Судзуки) – 34:45     0:4 Ньюхук (Демидов, Капанен) – 36:23     1:4 Л'Эрё (Уфко, Вуд) – 56:26    

Благодаря этому Иван набрал 56-е очко в текущем сезоне и догнал двух лидеров гонки новичков НХЛ — форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке и защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера. У Сеннеке и Шефера одинаковое количество голов и передач: по 22 гола и 34 ассиста.

В активе Демидова теперь 56 (16+40) очка в 72 матчах. Сеннеке провёл 73 матча. На счету Шефера 74 игры.

