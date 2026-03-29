«Юта» уверенно обыграла «Лос-Анджелес» с Панариным. Сергачёв отметился четырьмя ассистами

Утром, 29 марта, на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Юта Маммот». Уверенную победу со счётом 6:2 одержали гости.

В составе победителей шайбы забросили Александр Керфут (дубль), Логан Кули (дубль), Ник Шмальц и Джек Макбэйн. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с четырьмя результативными передачами. У хозяев голами отметились Анже Копитар и Адриан Кемпе (1+1). Российский форвард Артемий Панарин очков в матче не набрал.

В следующей игре «Лос-Анджелес» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз» 2 апреля. «Юта» встретится на выезде с «Сиэтл Кракен» 3 апреля.