Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес Кингз — Юта Маммот, результат матча 29 марта, счёт 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026, Панарин, Сергачёв

«Юта» уверенно обыграла «Лос-Анджелес» с Панариным. Сергачёв отметился четырьмя ассистами
Комментарии

Утром, 29 марта, на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Юта Маммот». Уверенную победу со счётом 6:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 6
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Керфут (Марино) – 02:31     0:2 Кули (Сергачёв, Гюнтер) – 16:33     1:2 Копитар (Кемпе, Эдмундсон) – 17:51     1:3 Кули (Келлер, Сергачёв) – 19:51 (pp)     1:4 Керфут (Коул) – 32:37     1:5 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 36:17 (pp)     2:5 Кемпе – 44:34     2:6 Макбэйн (Петерка, Сергачёв) – 53:53    

В составе победителей шайбы забросили Александр Керфут (дубль), Логан Кули (дубль), Ник Шмальц и Джек Макбэйн. Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с четырьмя результативными передачами. У хозяев голами отметились Анже Копитар и Адриан Кемпе (1+1). Российский форвард Артемий Панарин очков в матче не набрал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Лос-Анджелес» дома сыграет с «Сент-Луис Блюз» 2 апреля. «Юта» встретится на выезде с «Сиэтл Кракен» 3 апреля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android