Михаил Сергачёв повторил рекорд «Юты» по числу результативных передач за один матч

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв отметился четырьмя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) и повторил рекорд клуба.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сергачёв сравнялся с рекордсменом «Юты» Клейтоном Келлером по количеству результативных передач за игру. Келлер установил данное достижение 27 февраля 2025 года в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:1).

В нынешнем сезоне Сергачёв провёл 70 встреч, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами при полезности «0». Всего на счету Михаила 622 игры в регулярных чемпионатах НХЛ и 363 (73+290) очка.