Михаил Сергачёв повторил рекорд «Юты» по числу результативных передач за один матч
Поделиться
Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв отметился четырьмя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) и повторил рекорд клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 6
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Керфут (Марино) – 02:31 0:2 Кули (Сергачёв, Гюнтер) – 16:33 1:2 Копитар (Кемпе, Эдмундсон) – 17:51 1:3 Кули (Келлер, Сергачёв) – 19:51 (pp) 1:4 Керфут (Коул) – 32:37 1:5 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 36:17 (pp) 2:5 Кемпе – 44:34 2:6 Макбэйн (Петерка, Сергачёв) – 53:53
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сергачёв сравнялся с рекордсменом «Юты» Клейтоном Келлером по количеству результативных передач за игру. Келлер установил данное достижение 27 февраля 2025 года в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:1).
В нынешнем сезоне Сергачёв провёл 70 встреч, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами при полезности «0». Всего на счету Михаила 622 игры в регулярных чемпионатах НХЛ и 363 (73+290) очка.
Комментарии
- 29 марта 2026
-
08:20
-
08:19
-
08:06
-
07:58
-
07:25
-
07:17
-
07:11
-
07:10
-
06:45
-
05:41
-
05:28
-
04:54
-
04:53
-
04:46
-
04:46
-
04:05
-
03:59
-
03:51
-
03:46
-
03:41
-
03:01
-
02:59
-
02:47
-
02:40
-
02:39
-
02:09
-
00:00
- 28 марта 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:36
-
23:14
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:20