Михаил Сергачёв повторил рекорд «Юты» по числу результативных передач за один матч

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв отметился четырьмя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) и повторил рекорд клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 6
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Керфут (Марино) – 02:31     0:2 Кули (Сергачёв, Гюнтер) – 16:33     1:2 Копитар (Кемпе, Эдмундсон) – 17:51     1:3 Кули (Келлер, Сергачёв) – 19:51 (pp)     1:4 Керфут (Коул) – 32:37     1:5 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 36:17 (pp)     2:5 Кемпе – 44:34     2:6 Макбэйн (Петерка, Сергачёв) – 53:53    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сергачёв сравнялся с рекордсменом «Юты» Клейтоном Келлером по количеству результативных передач за игру. Келлер установил данное достижение 27 февраля 2025 года в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:1).

В нынешнем сезоне Сергачёв провёл 70 встреч, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами при полезности «0». Всего на счету Михаила 622 игры в регулярных чемпионатах НХЛ и 363 (73+290) очка.

