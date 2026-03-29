Тренер «Тампы» ответил на вопрос о возвращении Никиты Кучерова после болезни

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что российский нападающий Никита Кучеров может сыграть в грядущем домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (30 марта). Слова Купера передаёт журналист Бенджамин Пирс в соцсети X.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 30 марта 2026, понедельник. 00:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Отмечается, что состояние здоровья россиянина будет оценено сегодня утром, 29 марта. Напомним, Кучеров пропустил матч с «Оттавой Сенаторз» (4:2) из-за болезни.

32-летний форвард в 67 играх нынешнего сезона набрал 121 (40+81) очко. Россиянин располагается на втором месте в списке лучших бомбардиров сезона, уступая канадскому форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду.

Кучеров выступает за «Тампу» с сезона-2013/2014. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли. Никита трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ.